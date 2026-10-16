歌手扎克·布莱恩发布了与拉娜·德雷伊共同录制的歌曲《Lies》。据《滚石》报道，这首歌收录于布莱恩的新EP《Young Manhood and Other Donatable Organs Tour》。

新EP中的歌曲

《Lies》以钢琴和弦乐开场。布莱恩演唱第一段主歌，随后背景中传来德雷伊的笑声。这位歌手演唱了后面的其中一段主歌，最后两位艺人一起演唱。

与EP中的其他歌曲一样，这首歌在丹·奥尔巴赫位于纳什维尔的Easy Eye Sound录音室录制。制作人是扎克·布莱恩、杰米·麦克劳克林和埃迪·斯皮尔。

上个月，拉娜·德雷伊在Instagram上谈及这次合作：“Whale, we finally got our song done. And that’s no lie”。这篇帖子暗示了这首歌的名称。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他发行作品与演唱会

《Young Manhood and Other Donatable Organs Tour》的曲目列表还收录了与乐队Turnpike Troubadours合作录制的歌曲《Plainsman》。这张EP发行于布莱恩年初推出的25首歌专辑《With Heaven on Top》之后。

此前，布莱恩宣布将于明年在北美和澳大利亚举办包含23场演出的体育场巡演。在部分演出中，约翰·福格蒂、创作歌手艾玛·奥吉尔及其他艺人将为他助阵。

布莱恩此前成功的合作作品包括与凯茜·马斯格雷夫斯合作的《I Remember Everything》。这首2023年的歌曲登顶Billboard Hot 100，并获得两项格莱美奖提名。拉娜·德雷伊还在筹备专辑《Stove》，其发行原计划定于2025年5月，但后来被推迟。她表示，这张唱片将与“一张美丽的第二张专辑”一同发行。

关注我们在