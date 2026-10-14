В Лос-Анджелесе, США, судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Брок Гэммонд обязал рэпера Канье Уэста, известного как Ye, выплатить еще $181 433 в споре по поводу его дома в Малибу. Сумма состоит из $147 тыс. гонораров адвокатов и $34 433,93 расходов, которые должны получить представители истца Тони Саксона.

Как сообщает Rolling Stone, юридическая фирма West Coast Trial Lawyers, представляющая Саксона, просила о большей компенсации. Судья сначала предложил меньшую сумму, однако после возражений адвоката Рона Замбрано пересмотрел предварительную оценку и увеличил выплату.

Предыдущее решение присяжных

Семь месяцев назад присяжные присудили Саксону $140 тыс. компенсации за травмы, которые он получил во время работы и проживания в поместье Уэста на побережье Малибу. Из этой суммы $100 тыс. предназначались на прошлые и будущие медицинские расходы, еще $40 тыс. — за прошлые физическую боль и страдания.

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Саксон заявлял, что его неправильно оформили как независимого подрядчика, а во время работ он серьезно травмировал спину и шею. Он также утверждал, что Уэст не обеспечил страховое покрытие компенсаций работникам и не выплатил причитающуюся компенсацию. Истец требовал $1,7 млн возмещения.

Спор о доме в Малибу

По свидетельствам Саксона, Уэст планировал превратить приобретенный в 2021 году за $57 млн дом, спроектированный японским архитектором Тадао Андо, в автономный бункер. Он заявил, что работникам приказали демонтировать сантехнику, туалеты, оборудование, шкафы, электрические системы и встроенный бетонный камин.

Присяжные не назначили возмещение за будущие боль и страдания и не наложили штрафных санкций. Они также пришли к выводу, что Саксона не уволили неправомерно, а Уэст не действовал со злым умыслом, притеснением или мошенничеством. Уэст обжалует решение о выплате $140 тыс.

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