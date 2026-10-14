Дашу Астафьеву раскритиковали из-за «Радиодиктанта», но есть важный нюанс

Астафьева развивает UnderBooks — приложение с украинскими аудиокнигами, в котором сама озвучивает произведения, пишет 24 Канал.

UnderBooks появился в 2023 году. Это платформа, которая помогает популяризировать украинскую литературу в аудиоформате.

Астафьева здесь не просто известная личность, чьё имя привлекает внимание к проекту, — она сама озвучивает книги. Озвучивание литературы — это не просто умение красиво говорить. Нужно чувствовать текст, работать с интонацией и удерживать внимание слушателя.

Именно поэтому опыт Даши с аудиокнигами стоит учитывать, когда речь идет о её участии в мероприятиях, посвящённых украинскому языку.

Когда известных людей привлекают к культурным мероприятиям, всегда найдутся те, кому их выбор не понравится. Астафьева тоже сталкивается с критикой, а её прошлый сценический образ для некоторых до сих пор важнее того, чем она занимается сейчас.

Радиодиктант национального единства — не конкурс на самую серьёзную биографию или самый подходящий для кого-то имидж. Это мероприятие, которое объединяет людей вокруг украинского языка. Популяризация книг, работа с текстами и озвучивание украинской литературы вполне соответствуют этой цели.

Пока критики спорят о том, кто имеет право участвовать в языковых инициативах, Астафьева продолжает работать с украинской литературой. Ее UnderBooks — пример того, как популярность можно использовать, чтобы привлечь внимание к книгам.

Источник: 24 Канал

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