Дашу Астафьеву раскритиковали из-за «Радиодиктанта», но есть важный нюанс
Даша Астафьева оказалась в центре дискуссий после участия в «Радиодиктанте национального единства». Часть пользователей раскритиковала артистку, однако ее поклонники напомнили, что она давно работает с украинскими текстами и популяризирует украинский язык не только во время публичных мероприятий.
Астафьева развивает UnderBooks — приложение с украинскими аудиокнигами, в котором сама озвучивает произведения, пишет 24 Канал.
UnderBooks появился в 2023 году. Это платформа, которая помогает популяризировать украинскую литературу в аудиоформате.
Астафьева здесь не просто известная личность, чьё имя привлекает внимание к проекту, — она сама озвучивает книги. Озвучивание литературы — это не просто умение красиво говорить. Нужно чувствовать текст, работать с интонацией и удерживать внимание слушателя.
Именно поэтому опыт Даши с аудиокнигами стоит учитывать, когда речь идет о её участии в мероприятиях, посвящённых украинскому языку.
Когда известных людей привлекают к культурным мероприятиям, всегда найдутся те, кому их выбор не понравится. Астафьева тоже сталкивается с критикой, а её прошлый сценический образ для некоторых до сих пор важнее того, чем она занимается сейчас.
Радиодиктант национального единства — не конкурс на самую серьёзную биографию или самый подходящий для кого-то имидж. Это мероприятие, которое объединяет людей вокруг украинского языка. Популяризация книг, работа с текстами и озвучивание украинской литературы вполне соответствуют этой цели.
Пока критики спорят о том, кто имеет право участвовать в языковых инициативах, Астафьева продолжает работать с украинской литературой. Ее UnderBooks — пример того, как популярность можно использовать, чтобы привлечь внимание к книгам.
Источник: 24 Канал
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