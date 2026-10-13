Певица MARUV рассталась с мужем после отъезда из Украины

Украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, рассталась со своим мужем Александром Корсуном, который работал пиар-менеджером. Ранее артистка уехала за границу после начала полномасштабной войны и продолжила выступать перед российской аудиторией.

Об изменениях в личной жизни артистка сообщила в своём Instagram. Известно, что пара прожила в браке 14 лет.

«Мы с моим мужем завершили отношения, длившиеся 14 лет. Думаю, будет честно, если вы узнаете об этом от меня, а не из прессы. Комментарии к этому посту закрываю, потому что не хочу бурных обсуждений и домыслов вокруг этой темы», — подчеркнула исполнительница.

Она также добавила, что не будет называть причину расставания, ведь хочет сохранить дружеские отношения с бывшим мужем ради общего ребенка.

«Вместе мы подарили жизнь чудесному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему чувство стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своим путем», — написала MARUV.

К слову, певица ни разу публично не высказывалась о войне и продолжает зарабатывать деньги в России. Ранее ходили слухи, что во время полномасштабного вторжения она жила в РФ и Европе. Сейчас MARUV не раскрывает своего местонахождения, но, по сообщениям, продолжает выступать на вечеринках перед россиянами.

Источник: Instagram

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