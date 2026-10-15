Відео: У Києві попрощалися з Венею з команди Ветерани космічних військ
15 жовтня в Києві відбулося прощання з Олександром Венедчуком, відомим як Веня з команди «Ветерани космічних військ». Провести артиста в останню путь прийшли його рідні, колеги та шанувальники.
О 10:00 у Спасо-Преображенському соборі на Теремках II розпочалася поминальна служба за Олександром Венедчуком.
Попрощатися з колегою прийшли учасники "Ветеранів космічних військ" Владислав Куран та Артем Дамницький, телеведучий Роман Міщеряков, стендап-комік Джейхун Сафаров, а також Євген Янович, Василь Байдак, Анастасія Оруджева й Володимир Дантес.
На церемонію також прийшли мама коміка та його дружина Карина, яку Веня рідко показував публіці. Під час прощання матері артиста раптово стало зле, і вона знепритомніла.
О 12:00 прощання продовжилось на Жулянському кладовищі за адресою: вулиця Повітрофлотська, 24-А. Там Олександра Венедчука поховають.
Джерело: Obozrevatel.ua
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