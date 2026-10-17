Бандерас і Кейдж зіграють у п’ятому сезоні True Detective — Rolling Stone

У США HBO підтвердив, що Антоніо Бандерас і Ніколас Кейдж зіграють у п’ятому сезоні серіалу True Detective, події якого розгортатимуться в Нью-Йорку. Знімання нового сезону мають розпочати у 2027 році. Про це Rolling Stone повідомляє з посиланням на тизер HBO.

Ролі Кейджа та Бандераса

У відео HBO згадало акторські дуети з попередніх сезонів серіалу, зокрема Метью Макконагі та Вуді Гаррельсона, а також Коліна Фаррелла і Вінса Вона. Після цього компанія представила Кейджа і Бандераса як акторський дует нового сезону.

Ніколас Кейдж зіграє персонажа на ім’я Генрі Логан, а Антоніо Бандерас — Рая Гарсію. Інших подробиць сюжету HBO поки не розкрив.

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Місце дії та творча команда

Як повідомлялося раніше, дія п’ятого сезону розгортатиметься в затоці Джамейка-Бей у Нью-Йорку, США. Це відрізнятиме нову частину від четвертого сезону True Detective: Night Country, події якого відбувалися на Алясці.

Минулого тижня Кейдж сам повідомив про можливу участь у проєкті під час панелі Comic-Con. Шоуранеркою та сценаристкою п’ятого сезону знову стане Ісса Лопес, яка виконувала ці ролі у четвертому сезоні серіалу.

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