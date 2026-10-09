На фронті загинув колишній баскетболіст Вищої ліги Клим Лійв

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На війні загинув колишній український баскетболіст Клим Лійв, який виступав у Вищій лізі та працював дитячим тренером. Незадовго до загибелі він отримав державну нагороду.

Клим Лійв присвятив баскетболу понад 20 років. Він виступав за «Львівську Політехніку», БК «Київ», «Сарни», Self Made та Push Team. У складі команди «Ведмеді» тричі ставав чемпіоном України у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі.

Після завершення виступів Лійв працював дитячим тренером. Останніми роками він захищав Україну зі зброєю в руках.

«Він любив це життя і завжди брав від нього максимум», — написав Медведенко, висловивши жаль через загибель колеги.

Джерело: Станіслав Медведенко.

28 серпня 2025 у Кропивницькому відбулося прощання із загиблим пілотом винищувача МіГ-29, майором Сергієм Бондарем. Він служив у 40-й бригаді тактичної авіації «Привид Києва», був заступником командира ескадрильї.

У Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності відбулося прощання з українським пілотом МіГ-29 Максимом Устименком. Він був одним із тих, кого називали «Привидом Києва», і загинув відбаваючи масовану ракетно-дронову атаку рф.

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