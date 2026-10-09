На фронте погиб бывший баскетболист Высшей лиги Клим Лийв

На войне погиб бывший украинский баскетболист Клим Лийв, который выступал в Высшей лиге и работал детским тренером. Незадолго до гибели он получил государственную награду.

Клим Лийв посвятил баскетболу более 20 лет. Он выступал за «Львовскую Политехнику», БК «Киев», «Сарны», Self Made и Push Team. В составе команды «Медведи» трижды становился чемпионом Украины во Всеукраинской юношеской баскетбольной лиге.

После завершения выступлений Лийв работал детским тренером. В последние годы он защищал Украину с оружием в руках.

«Он любил эту жизнь и всегда брал от неё максимум», — написал Медведенко, выразив сожаление в связи с гибелью коллеги.

Источник: Станислав Медведенко.

28 августа 2025 года в Кропивницком состоялось прощание с погибшим пилотом истребителя МиГ-29, майором Сергеем Бондарем. Он служил в 40-й бригаде тактической авиации «Призрак Киева», был заместителем командира эскадрильи.

В Михайловском соборе и на Майдане Независимости состоялось прощание с украинским пилотом МиГ-29 Максимом Устименко. Он был одним из тех, кого называли «Призраком Киева», и погиб, отражая массированную ракетно-дроновую атаку РФ.

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