В Одесской области заметили ласточек, которые не улетели на зимовку

В Одесской области 26 октября заметили ласточек, которые до сих пор не улетели в теплые края. Орнитолог пояснил, что птицы, возможно, остановились, чтобы отдохнуть перед длительным перелетом, а задержаться их побудили теплая погода и наличие корма.

На территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области зафиксировали стаю ласточек, которые не улетели в теплые края. Птицы могли задержаться по нескольким причинам.

Как сообщили в заповеднике, 25 октября в селе Маяки возле церкви заметили стайку городских ласточек, или воронков. Птицы оживленно щебетали и кружились в воздухе, что привлекло внимание специалистов.

Исполняющий обязанности начальника научного отдела национального парка, орнитолог, кандидат биологических наук Сергей Курочкин объяснил, почему ласточки до сих пор остаются в Украине, хотя большинство их сородичей уже отправилось в Африку.

«Конечно, городские ласточки улетают в августе — сентябре, поэтому их появление в конце октября — необычное явление. Причин задержки может быть несколько», — отметил специалист.

Одной из причин могла стать затянувшаяся осенняя теплота. Ласточки питаются насекомыми, которых ловят в полёте. Если погода остаётся тёплой и корма достаточно, птицы могут откладывать отлёт, пояснил учёный.

Также на поведение птиц могло повлиять позднее выведение птенцов. Если отдельные пары начали размножение позже, молодые птицы также позже оперились. Однако эта версия требует дополнительных наблюдений.

Кроме того, Курочкин обратил внимание на особый климат Нижнего Днестра. Река, поймы и озера создают благоприятные условия для существования насекомых. Водоемы накапливают летнее тепло и отдают его осенью. Благодаря этому ласточки ещё могут находить корм и накапливать силы перед дальнейшей миграцией.

Местный микроклимат может быть более благоприятным, чем в регионах, где уже похолодало, создавая для птиц иллюзию продолжения лета, добавил исследователь.

По его словам, дельта Днестра является южным миграционным центром и естественным коридором для перелетных птиц. Ласточки со всей Украины движутся на юг именно по этому маршруту.

«Эта стая возле церкви могла просто остановиться в Маяках, чтобы передохнуть перед трудным перелетом через Румынию и Болгарию. Поскольку это юг и рядом есть река с поймами, у ласточек есть отличные шансы набраться сил. Однако времени у них мало — любое серьёзное похолодание заставит их немедленно отправиться дальше», — подчеркнул специалист.

Источник: Нижнеднестровский национальный природный парк

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