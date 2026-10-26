В Черкасской области семерым участникам подпольного производства сигарет было предъявлено подозрение.

По данным следствия, фабрика работала как минимум с января 2026 года, а продукцию изготавливали под марками известных украинских и европейских брендов и сбывали по всей Украине.

В ходе обысков правоохранители изъяли почти 296 тысяч пачек сигарет, оборудование, табачное сырье, более $36 тысяч, грузовик и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 30 млн грн.

Семи фигурантам инкриминируют незаконное изготовление и хранение подакцизных товаров с целью сбыта. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая продавала нелегальные сигареты в различные регионы Украины. В ходе обысков изъяли более 72 тысяч пачек табачных изделий, более 3 тысяч пачек с поддельными акцизными марками, деньги, технику и автомобиль. Пятерым участникам группы уже сообщили о подозрении.

В Обуховском и Броварском районах Киевской области пресекли деятельность пяти нелегальных точек, где продавали сигареты без соответствующих акцизных марок. Группа дельцов получала миллионные доходы от торговли незаконной табачной продукцией.

В Черновицкой области пограничники задержали местного жителя, который перевозил 22,5 тысячи пачек контрафактных сигарет без акцизных марок. Стоимость изъятой партии составляет более 1,1 млн грн.

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