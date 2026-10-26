Суд наказал свидетеля за отказ давать показания по делу народного депутата Лабазюка

Соломенский районный суд города Киева признал виновным свидетеля по делу о народном депутате и его сообщнике, обвиняемых в попытке подкупа государственных служащих в сфере восстановления, за отказ от дачи показаний в Высшем антикоррупционном суде.

Правоохранители выяснили, что перед допросом суд установил отсутствие обстоятельств, которые бы делали невозможным дачу показаний, привел свидетеля к присяге и предупредил об уголовной ответственности. Несмотря на это, во время допроса прокурора лицо отказалось отвечать, в связи с чем ему было предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 385 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен, однако в настоящее время решается вопрос о соответствии наказания степени тяжести правонарушения.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Народному депутату из фракции «За будущее» Сергею Лабазюку в ноябре 2023 года сообщили о подозрении в даче взятки. По версии следствия, вместе с директором его компании «URD Украинские дороги» Денисом Назимовым Лабазюк пытался дать взятку министру Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. В августе 2023 года подозреваемый якобы попросил предоставить URD подряды на восстановление инфраструктурных объектов на сумму 1 млрд грн. За это он предложил «откат» в размере 3–5 % от стоимости каждого контракта. Детективы зафиксировали первую часть взятки в размере 150 тысяч долларов (5,4 млн грн), а деньги были переданы в китайской шкатулке на парковке одного из столичных супермаркетов.

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