基辅市索洛缅斯基区法院认定，在一宗涉及一名人民代表及其同谋的案件中——二人被指控试图贿赂重建领域的政府官员——一名证人因拒绝在最高反腐败法院作证而负有责任。

执法部门查明，在讯问前，法院已确认不存在任何导致无法作证的情况，并让证人宣誓，同时告知其将承担刑事责任。 尽管如此，该人在检察官提问时仍拒绝作答，因此被以涉嫌违反《乌克兰刑法典》第385条第1款为由立案调查。 法院判处其3400格里夫纳的罚款，但目前正在就该处罚是否与违法行为的严重程度相符的问题进行审议。

来源：专门反腐败检察院。

2023年11月，“为了未来”党团的议员谢尔盖·拉巴祖克被通知涉嫌行贿。据调查方称， 拉巴祖克与其公司“URD乌克兰道路”的董事德尼·纳齐莫夫合谋，试图向亚历山大·库布拉科夫部长及国家基础设施恢复与发展局局长穆斯塔法·奈耶姆行贿。 2023年8月，该嫌疑人据称要求将价值10亿格里夫纳的基础设施重建工程合同授予URD公司。作为回报，他提议按每份合同金额的3%至5%支付“回扣”。 侦探记录下了第一笔15万美元（540万格里夫纳）的贿赂，这笔钱被装在一个中国式首饰盒中，在基辅某家超市的停车场交接。

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