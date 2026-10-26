Sąd ukarał świadka za odmowę złożenia zeznań w sprawie posła Labazuka

Sąd Rejonowy Solomjanski w Kijowie uznał świadka w sprawie dotyczącej posła do parlamentu i jego wspólnika, oskarżonych o próbę przekupienia urzędników państwowych zajmujących się odbudową, za winnego odmowy złożenia zeznań przed Najwyższym Sądem Antykorupcyjnym.

Organy ścigania ustaliły, że przed przesłuchaniem sąd stwierdził brak okoliczności uniemożliwiających złożenie zeznań, zaprzysiągł świadka i pouczył go o odpowiedzialności karnej. Mimo to podczas zadawania pytań przez prokuratora osoba ta odmówiła udzielenia odpowiedzi, w związku z czym postawiono jej zarzut na podstawie części 1 art. 385 Kodeksu karnego Ukrainy. Sąd orzekł karę w postaci grzywny w wysokości 3400 hrywien, jednak obecnie rozstrzyga się kwestię zgodności kary z wagę przestępstwa.

Źródło: Specjalistyczna prokuratura antykorupcyjna.

W listopadzie 2023 roku posłowi z frakcji „Za przyszłość” Siergiejowi Labazjukowi postawiono zarzut wręczenia łapówki. Według wersji śledztwa, wraz z dyrektorem swojej firmy „URD Ukraińskie Drogi” Denisem Nazimowem Labazjuk próbował wręczyć łapówkę ministrowi Aleksandrowi Kubrakowowi oraz przewodniczącemu Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Mustafie Najemu. W sierpniu 2023 roku podejrzany rzekomo poprosił o przyznanie firmie URD kontraktów na odbudowę obiektów infrastrukturalnych o wartości 1 mld hrywien. W zamian za to zaproponował „prowizję” w wysokości 3–5% wartości każdego kontraktu. Detektywi udokumentowali pierwszą część łapówki w wysokości 150 tysięcy dolarów (5,4 mln hrywien), a pieniądze przekazano w chińskim pudełku na parkingu jednego ze stołecznych supermarketów.

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