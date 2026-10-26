Під Уманню викрили підпільну фабрику сигарет із виробництвом до 50 тис пачок на добу
На Черкащині сімом учасникам підпільного виробництва сигарет повідомили про підозру.
За даними слідства, фабрика працювала щонайменше із січня 2026 року, а продукцію виготовляли під марками відомих українських та європейських брендів і збували по всій Україні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 296 тисяч пачок сигарет, обладнання, тютюнову сировину, понад $36 тисяч, вантажівку та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 30 млн грн.
Сімом фігурантам інкримінують незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів із метою збуту. Досудове розслідування триває.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Правоохоронці викрили організовану групу, яка продавала нелегальні сигарети в різні регіони України. Під час обшуків вилучили понад 72 тисячі пачок тютюнових виробів, понад 3 тисячі пачок із підробленими акцизними марками, гроші, техніку та автомобіль. П’ятьом учасникам групи вже повідомили про підозру.
В Обухівському та Броварському районах Київської області припинили діяльність п’яти нелегальних точок, де продавали сигарети без відповідних акцизних марок. Група ділків отримувала мільйонні прибутки від торгівлі незаконною тютюновою продукцією.
У Чернівецькій області прикордонники затримали місцевого жителя, який перевозив 22,5 тисячі пачок контрафактних сигарет без марок акцизного податку. Вартість вилученої партії становить понад 1,1 млн грн.