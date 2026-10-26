Під Уманню викрили підпільну фабрику сигарет із виробництвом до 50 тис пачок на добу

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На Черкащині сімом учасникам підпільного виробництва сигарет повідомили про підозру.

За даними слідства, фабрика працювала щонайменше із січня 2026 року, а продукцію виготовляли під марками відомих українських та європейських брендів і збували по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 296 тисяч пачок сигарет, обладнання, тютюнову сировину, понад $36 тисяч, вантажівку та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 30 млн грн.

Сімом фігурантам інкримінують незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів із метою збуту. Досудове розслідування триває.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили організовану групу, яка продавала нелегальні сигарети в різні регіони України. Під час обшуків вилучили понад 72 тисячі пачок тютюнових виробів, понад 3 тисячі пачок із підробленими акцизними марками, гроші, техніку та автомобіль. П’ятьом учасникам групи вже повідомили про підозру.

В Обухівському та Броварському районах Київської області припинили діяльність п’яти нелегальних точок, де продавали сигарети без відповідних акцизних марок. Група ділків отримувала мільйонні прибутки від торгівлі незаконною тютюновою продукцією.

У Чернівецькій області прикордонники затримали місцевого жителя, який перевозив 22,5 тисячі пачок контрафактних сигарет без марок акцизного податку. Вартість вилученої партії становить понад 1,1 млн грн.

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