W obwodzie czerkaskim siedmiu osobom zaangażowanym w nielegalną produkcję papierosów postawiono zarzuty.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa fabryka działała co najmniej od stycznia 2026 roku, a produkty wytwarzano pod markami znanych ukraińskich i europejskich marek i sprzedawano je na terenie całej Ukrainy.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli prawie 296 tysięcy paczek papierosów, sprzęt, surowiec tytoniowy, ponad 36 tysięcy dolarów, ciężarówkę oraz szkice dokumentów. Szacunkowa wartość zabezpieczonego mienia wynosi około 30 mln hrywien.

Siedmiu podejrzanym zarzuca się nielegalną produkcję i przechowywanie towarów podlegających podatkowi akcyzowemu w celu sprzedaży. Trwa dochodzenie przedprocesowe.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Funkcjonariusze organów ścigania wykryli zorganizowaną grupę, która sprzedawała nielegalne papierosy w różnych regionach Ukrainy. Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 72 tysiące paczek wyrobów tytoniowych, ponad 3 tysiące paczek z podrobionymi znaczkami akcyzowymi, pieniądze, sprzęt oraz samochód. Pięciu członkom grupy postawiono już zarzuty.

W powiatach obuchowskim i browarskim w obwodzie kijowskim zamknięto pięć nielegalnych punktów sprzedaży, w których sprzedawano papierosy bez odpowiednich znaczków akcyzowych. Grupa handlarzy osiągała milionowe zyski ze sprzedaży nielegalnych wyrobów tytoniowych.

W obwodzie czerniowickim straż graniczna zatrzymała lokalnego mieszkańca, który przewoził 22,5 tysiąca paczek podrobionych papierosów bez znaczków akcyzowych. Wartość skonfiskowanej partii wynosi ponad 1,1 mln hrywien.

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