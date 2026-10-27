W Ukrainie zatwierdzono procedurę kontroli taryf za wodę i odprowadzanie ścieków

NKREKP zatwierdziła procedurę kontroli taryf za scentralizowane zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Organ regulacyjny będzie sprawdzał dokumenty i obliczenia, na podstawie których organy państwowe lub władze lokalne ustalają wysokość opłat za te usługi komunalne.

Kontrole będą przeprowadzane bez konieczności wizyt w przedsiębiorstwach. NKREKP będzie analizować dokumenty, obliczenia i inne materiały, na podstawie których podejmowano decyzje dotyczące taryf.

W szczególności organ regulacyjny będzie sprawdzał:

poprawność obliczeń;

ekonomiczne uzasadnienie kosztów uwzględnionych w taryfie;

obecność dokumentów potwierdzających te wydatki;

zgodność z przepisami prawa przy ustalaniu taryf.

Kontrole mogą mieć charakter planowy lub nieplanowy.

Na podstawie wyników kontroli NKREKP sporządzi wnioski. Jeśli organ regulacyjny stwierdzi naruszenia, przedstawi zalecenia dotyczące ich usunięcia oraz uwzględnienia podczas ustalania lub zmiany taryf.

Jak zaznaczono w komisji krajowej, nowe zasady mają obowiązywać w czasie stanu wojennego oraz przez 12 miesięcy po jego zakończeniu lub zniesieniu.

Wcześniej Zełenski podpisał ustawę o zniesieniu opłat komunalnych za zniszczone mieszkania.

Tymczasem w okupowanej obwodzie ługańskim od 1 października wzrosły ceny usług komunalnych.

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