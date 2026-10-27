В Украине утвердили порядок проверок тарифов на воду и водоотведение

НКРЭКП утвердила порядок контроля тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Регулятор будет проверять документы и расчеты, на основании которых государственные органы или местные власти устанавливают стоимость этих коммунальных услуг.

Проверки будут проводиться без выезда на предприятия. НКРЭКП будет анализировать документы, расчеты и другие материалы, на основании которых принимались решения о тарифах.

В частности, регулятор будет проверять:

правильность расчетов;

экономическую обоснованность расходов, включенных в тариф;

наличие документов, подтверждающих эти расходы;

соблюдение законодательства при установлении тарифов.

Проверки могут быть плановыми или внеплановыми.

По результатам проверок НКРЭКП будет составлять заключения. Если регулятор выявит нарушения, он будет давать рекомендации по их устранению и учету при установлении или пересмотре тарифов.

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