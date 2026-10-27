Korea Południowa wycofała swoich dyplomatów z Ukrainy w związku ze sporem dotyczącym jeńców wojennych z KRLD

Korea Południowa odwołała ośmiu dyplomatów z Ukrainy w związku z kontrowersjami dotyczącymi upublicznienia przez Kijów informacji o przekazaniu dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych. Jednocześnie Seul kontynuuje kontakty dyplomatyczne ze stroną ukraińską w celu rozwiązania tej sytuacji.

Według słów Cho Hyuna z Ukrainy odwołano już ośmiu przedstawicieli dyplomatycznych. Minister zaznaczył, że krok ten był nieunikniony w związku z kontrowersjami dotyczącymi upublicznienia przez Kijów informacji o przekazaniu dwóch jeńców wojennych z Korei Północnej.

„Obecnie wycofano osiem osób” – oświadczył szef południowokoreańskiego resortu spraw zagranicznych.

Jednocześnie Cho Hyun podkreślił, że częściowe wycofanie dyplomatów nie oznacza zakończenia dialogu z Ukrainą.

Minister spraw zagranicznych Korei Południowej poinformował, że nadal pozostaje w kontakcie z szefem ukraińskiego MSZ Andrijem Sybigą w celu znalezienia rozwiązania i wyjaśnienia sporów.

W ten sposób, pomimo odwołania części personelu dyplomatycznego, kontakty między Seulem a Kijowem trwają. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od wyników konsultacji dyplomatycznych między obydwoma krajami.

Informuje o tym agencja Yonhap News, powołując się na oświadczenie ministra spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyuna.

Wcześniej koreańska agencja współpracy międzynarodowej KOICA podjęła decyzję o odesłaniu do Korei Południowej jednego z dwóch pracowników swojego biura w Kijowie ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Drugi pracownik będzie kontynuował pracę w stolicy Ukrainy.

Przypomnijmy, że Korea Południowa wycofa z Ukrainy kolejną część pracowników swojej ambasady. W Seulu uzasadniono to brakiem konstruktywnej odpowiedzi Kijowa w sporze dotyczącym przekazania dwóch pojmanych północnokoreańskich żołnierzy, a także stałym zagrożeniem rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy.

Wcześniej ambasador Korei Południowej w Ukrainie, Pak Ki-chan, otrzymał polecenie powrotu do ojczyzny. Odpowiednią decyzję podjęło południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ukraina jest gotowa powrócić do konstruktywnego dialogu z Koreą Południową po decyzji Seulu o odwołaniu swojego ambasadora z Kijowa. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że stosunki dyplomatyczne są ważniejsze niż emocjonalne reakcje, dlatego Ukraina pozostaje otwarta na dalsze kontakty.

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