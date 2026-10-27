Na czas prac remontowych na mostach w stolicy „Ukrzaliznytsia” uruchamia 16 dodatkowych kursów miejskiej kolejki Kyiv City Express. Pociągi będą kursować przez most Darnytskyj i most Pivnichnyj.

„Dopóki infrastruktura stołecznego metra i mostów będzie w remoncie, Ukrzaliznytsia wprowadza na trasę dodatkowe kursy Kyiv City Express. Rozpoczynamy już dziś wieczorem. W godzinach wieczornego szczytu uruchamiamy 10 dodatkowych kursów, które będą przejeżdżać przez oba mosty: Darnycki i Północny” – czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że pociągi będą kursowały na trasie półpierścienia Wydubycze – Bereznyaki – Darnyca – Rusanówka – Lewobrzeżna – Mykołska Slobidka – Voskresenka – Rajdużny – Počajna oraz w kierunku przeciwnym.

Pierwszy wieczorny kurs z Wydubic wyruszy o godz. 15:57, a z Počajnej – o godz. 15:59.

Pociągi będą odjeżdżać z następujących torów: stacja Wydubicze – nr 3A, Darnica i Poczajna – nr 3. Na stacji Bereznyaki pociągi kursujące w kierunku Wydubicze – Darnyca będą przyjeżdżać na tor nr 4 na peronie nr 3.

Od 28 października dodatkowe kursy będą kursowały zarówno rano, jak i wieczorem. Łącznie na pasażerów czeka 16 dodatkowych kursów. Dzięki połączeniu pociągów rozkładowych i dodatkowych częstotliwość kursowania w godzinach szczytu na półpętli wyniesie od 15 minut.

Bilety na miejską kolejkę można kupić w aplikacji UZ. Pełny rozkład jazdy pociągów – pod linkiem.

Informację tę przekazał dział prasowy firmy na Telegramie.

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