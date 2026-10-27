В Киеве запустят 16 дополнительных рейсов городской электрички из-за ремонта мостов

На период ремонтных работ на столичных мостах «Укрзализныця» назначает 16 дополнительных рейсов городской электрички Kyiv City Express. Поезда будут курсировать через Дарницкий и Северный мосты.

«Пока инфраструктура столичного метрополитена и мостов находится на ремонте, «Укрзализныця» выводит на маршрут дополнительные рейсы Kyiv City Express. Начинаем уже сегодня вечером. В вечерний час пик назначаем 10 дополнительных рейсов, которые будут пересекать оба моста: Дарницкий и Северный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда будут курсировать по полукольцу Выдубичи – Березняки – Дарница – Русановка – Левобережная – Никольская Слободка – Воскресенка – Радужный – Почайна и в обратном направлении.

Первый вечерний рейс из Выдубичей отправляется в 15:57, а из Почайной — в 15:59.

Поезда будут отправляться с следующих путей: станция Выдубичи – № 3А, Дарница и Почайна – № 3. На ст. Березняки поезда, курсирующие в направлении Выдубичи – Дарница, будут прибывать на 4-й путь 3-й платформы.

С 28 октября дополнительные рейсы будут курсировать и утром, и вечером. Всего пассажиров ждут 16 дополнительных рейсов. Благодаря сочетанию регулярных и дополнительных поездов интервал в часы пик по полукольцу составит от 15 минут.

Билеты на городскую электричку можно приобрести в приложении УЗ. Полное расписание поездов — по ссылке.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram.

Напомним, что Корецкий поручил ускорить восстановление повреждённого Южного моста в Киеве.

В результате обстрела баллистическими ракетами в Киеве были повреждены Южный мост и метро.

В Киеве перекрыли Южный мост: как объехать участок на легковых и грузовых автомобилях.

Видео: в Киеве из-за перекрытых мостов возник транспортный коллапс, киевляне идут пешком.

Городская электричка Kyiv City Express продолжает курсировать между левым и правым берегами Киева по полному маршруту и в соответствии с расписанием, несмотря на ночную атаку на столицу.

Вечером 1 октября российские дроны во второй раз за день атаковали Южный мост в Киеве. После удара движение метро и наземного транспорта по мосту временно приостановили, а специалисты начали проверять состояние сооружения. По предварительным результатам осмотра критических повреждений самого моста не обнаружено.

Читай нас в