基辅将增开16趟城市电车班次，以应对桥梁维修工作

鉴于基辅市桥梁正在进行维修，乌克兰铁路公司将增开16趟“基辅城快线”（Kyiv City Express）城市电车班次。列车将途经达尔尼茨基桥和北桥。

“在首都地铁和桥梁基础设施维修期间，乌克兰铁路公司将增开‘基辅城快线’列车。今晚就将开始运行。 在晚高峰时段，我们将增开10趟列车，这些列车将穿越达尔尼茨基桥和北桥两座桥梁，”公告中写道。

值得注意的是，列车将沿维杜比奇—别列兹尼亚基 ——达尔尼察——鲁萨诺夫卡——利沃贝日纳——尼基尔斯卡·斯洛比德卡——沃斯克雷森卡——莱杜日尼——波恰伊纳，并按相反方向运行。

首班晚间列车将于15:57从维杜比奇发车，15:59从波恰伊纳发车。

列车将从以下站台发车：维杜比奇站——3A号站台，达尔尼察站和波恰伊纳站——3号站台。 在别雷兹尼亚基站，开往维杜比奇—达尔尼察方向的列车将停靠第3站台的第4号轨道。

自10月28日起，早晚时段均将增开班次。共计将增开16个班次。通过常规班次与增开班次的结合，半环线高峰时段的发车间隔将缩短至15分钟。

城市电车的车票可通过UZ应用程序购买。完整列车时刻表请点击此处。

该公司新闻处在Telegram上发布了这一消息。

需要提醒的是，科雷茨基已下令加快修复基辅受损的南桥。

基辅遭弹道导弹袭击后，南桥和地铁均受损。

基辅南桥已封闭：私家车和卡车如何绕行。

视频：基辅因桥梁封闭导致交通瘫痪，市民只能步行。

尽管首都遭遇了夜间袭击，基辅城市快线（Kyiv City Express）仍继续按照完整路线和时刻表在基辅左岸和右岸之间运行。

10月1日晚，俄罗斯无人机当天第二次袭击了基辅的南桥。 袭击发生后，地铁和地面交通通过该桥的运行暂时停止，专家们开始检查桥梁状况。初步检查结果显示，桥梁本身未发现严重损坏。

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