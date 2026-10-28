10月28日晚，在停火期间，赫尔松街头出现了人流增加的现象。特别是下午5点左右，位于欧洲港附近、介于市中心区与船舶区交界处一带，人潮涌动。

发帖者指出，这一景象让他感到有些不寻常，因为上一次看到类似场景还是几年前的某个傍晚。这让他想起了2022年，同时也让他对这座城市能重新变得热闹起来抱有希望。

“看着这一幕，总觉得一切都变得非常不寻常。大概上次在傍晚看到这种景象还是几年前的事了。但不知为何，脑海中立刻浮现出2022年的景象，”作者写道。

他还表示希望，将来能再次看到塔夫里亚小區出口处的交通拥堵，甚至能为桥梁通行时间过长而抱怨。

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社交媒体上发布的一段视频印证了这一点。

由于奥列什基地区停火，赫尔松的局势变得更加平静。

此前，奥列什基已启动人道主义行动，并宣布停火。

与此同时，梅拉尼娅·特朗普的顾问透露了奥列什基人道主义行动的细节。

此外，教皇与普京通了电话，呼吁在奥列什基实现停火。

奥列什基的局势可借鉴扎波罗热核电站周边地区实施的停火模式。

在赫尔松州被占领的奥列什基地区，为开展人道主义行动而实施的停火状态将持续至11月1日22:59。这一消息由“人民公仆”议会党团主席达维德·阿拉哈米亚公布。该停火状态于10月27日开始实施。

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