Видео: в Ровенской области эксгумировали останки почти 50 погибших во Второй мировой войне

В поселке Млинов Ровенской области поисковики эксгумировали 47–48 останков людей, погибших во время Второй мировой войны. Их обнаружили на территории Мемориала славы, где ранее были перезахоронены советские военнослужащие.

На монументе были высечены 347 фамилий, однако это количество не подтвердилось.

По словам археологов, останки сначала похоронили в окрестностях поселка, а впоследствии перенесли в центр Млинова. В ходе поисковых работ в июле этого года обнаружили 15 гробов.

Среди найденных останков идентифицировали шесть женщин и двух детей. По предварительным данным, большинство погибших были военными. Археологи предполагают, что останки детей могли оказаться в захоронении во время переноса тел с местного кладбища.

Рядом с захоронениями нашли личные вещи — ложки с инициалами владельцев, части кожаных ремней и сапог, фрагменты очков и бритву. Образцы ДНК отобрали для экспертизы, а вещи, которые могут помочь в идентификации погибших, после обработки передадут в Ровенский краеведческий музей.

После эксгумации останки перезахоронили на местном кладбище. Окончательное количество погибших установят после детального исследования.

Источник: Укринформ

Ранее Польский институт национальной памяти заявил, что Украина разрешила провести эксгумационные работы на месте бывшего села Гута-Пеняцкая. Речь идет о поиске и эксгумации останков жертв Волынской трагедии.

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Украинские и польские специалисты в ходе поисковых работ на Голосковском кладбище во Львове уже эксгумировали останки 89 военнослужащих.

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