W miejscowości Mlynów w obwodzie rówieńskim poszukiwacze ekshumowali 47–48 szczątków osób poległych podczas II wojny światowej. Znaleziono je na terenie Pomnika Chwały, gdzie wcześniej pochowano radzieckich żołnierzy.

Na pomniku wyryto 347 nazwisk, jednak liczba ta nie znalazła potwierdzenia.

Według archeologów szczątki początkowo pochowano na obrzeżach miejscowości, a następnie przeniesiono do centrum Mlynowa. Podczas prac poszukiwawczych w lipcu tego roku odkryto 15 trumien.

Wśród znalezionych szczątków zidentyfikowano sześć kobiet i dwoje dzieci. Według wstępnych danych większość ofiar stanowiła żołnierzy. Archeolodzy przypuszczają, że szczątki dzieci mogły trafić do grobu podczas przenoszenia ciał z lokalnego cmentarza.

W pobliżu pochówków znaleziono przedmioty osobiste — łyżki z inicjałami właścicieli, fragmenty skórzanych pasków i butów, fragmenty okularów oraz brzytwę. Pobrano próbki DNA do badań, a przedmioty, które mogą pomóc w identyfikacji ofiar, po zbadaniu zostaną przekazane do Muzeum Krajoznawczego w Równie.

Po ekshumacji szczątki ponownie pochowano na lokalnym cmentarzu. Ostateczną liczbę ofiar ustalono po szczegółowych badaniach.

Źródło: Ukrinform

Wcześniej Polski Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że Ukraina zezwoliła na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na terenie dawnej wsi Huta Peniacka. Chodzi o poszukiwanie i ekshumację szczątków ofiar tragedii wołyńskiej.

Na Wołyniu ukraińscy i polscy specjaliści zakończyli prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrivky i Volia Ostrovetska, gdzie prowadzili badania miejsc masowych pochówków z czasów II wojny światowej.

W trakcie prac poszukiwawczych na cmentarzu w Holoskówie we Lwowie ukraińscy i polscy specjaliści ekshumowali już szczątki 89 żołnierzy.

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