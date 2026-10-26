在里夫内州姆利诺夫村，搜寻人员挖掘出了47至48具在第二次世界大战中阵亡者的遗骸。这些遗骸是在“荣耀纪念馆”内发现的，该处此前曾安葬过苏联军人。

纪念碑上刻有347个姓氏，但这一数字尚未得到证实。

据考古学家介绍，这些遗骸最初埋葬在村子周边，后来被迁移至姆利诺夫镇中心。在今年7月的搜寻工作中，共发现了15具棺椁。

在发现的遗骸中，已确认有6名女性和2名儿童。据初步数据，遇难者大多为军人。考古学家推测，儿童的遗骸可能是从当地墓地迁移遗体时误入该墓地的。

在墓葬附近发现了个人物品——刻有主人姓名首字母的勺子、皮带和长靴的残片、眼镜碎片以及一把剃须刀。 已采集DNA样本送交鉴定，而有助于确认遇难者身份的物品，经处理后将移交至里夫内地方历史博物馆。

掘出遗骸后，已将其重新安葬于当地墓地。遇难者的最终人数将在详细调查后确定。

来源：乌克兰通讯社

此前，波兰国家记忆研究所表示，乌克兰已批准在原古塔·佩尼亚茨卡村遗址开展遗骸挖掘工作。此次行动旨在搜寻并挖掘沃伦大屠杀受害者的遗骸。

在沃伦地区，乌克兰和波兰专家已在前奥斯特罗夫基村和沃利亚·奥斯特罗维茨卡村完成了挖掘工作，此前他们一直在这些地方对第二次世界大战时期的大规模埋葬地进行调查。

乌克兰和波兰专家在利沃夫的戈洛斯科夫公墓进行搜寻工作期间，已挖掘出89名军人的遗骸。

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