«Укрзализныця» сообщила о задержках пригородных поездов и временном изменении расписаний

В ряде областей Украины зафиксированы многочисленные задержки пригородных и региональных поездов, самая большая из которых по состоянию на утро составляла 2 часа 57 минут.

В частности, существенное отклонение от расписания зафиксировано на маршруте №6583 Синельниково-1 – Запорожье-2. В Киевской и Черниговской областях из соображений безопасности задерживались рейс № 892/891 Фастов-1 — Славутич (до 1 часа 30 минут на станции Нежин), а также поезда № 6906 Киев-Пассажирский (Северная) – Нежин, №6304 Чернигов – Нежин и №6303 Нежин – Чернигов, которые также останавливались на станциях Липов Рог и Анисов. Кроме того, железнодорожный перевозчик объявил о временной отмене остановок на отдельных маршрутах в Харьковской и Полтавской областях.

Другие задержки, о которых сообщала «Укрзализныця»:

№6574 Дяково – Солотвино-1 – 60 минут;

№864/863 Запорожье-1 – Днепр-Главный – 57 минут;

№6413 Помичная – Одесса-Главная – 48 минут;

№6206/6014 Козятин-1 – Киев-Пассажирский (Пригородный) – 45 минут;

№6003 Гребенка – Киев-Волынский – время задержки не сообщалось;

№6451 Конотоп-Пассажирский – Нежин – 12 минут;

№6308 Жмеринка-Пассажирская – Козятин-1 – 35 минут;

№6277 Павлоград-1 – Днепр-Главный – 34 минуты;

№862/861 Днепр-Главный – Запорожье-1 – 30 минут;

№6255 Вапнярка – Одесса-Главная – 28 минут;

№6173 Самар-Днепровский – Днепр-Главный – 26 минут;

№6702/6701 Киев-Пассажирский (Северная) – Мироновка – 25 минут;

№6273 Помичная – Подольск – 25 минут;

№6018 Пост Списания – Днепр-Главный – 24 минуты;

№6404 Одесса-Главная – Мартыновская – 24 минуты;

№6015 Днепр-Главный – Пятихатки-Пассажирская – 22 минуты;

№6292/6293 Козятин-1 – Жашков – 16 минут;

№6804 Киев-Пассажирский (Северная) – Гребенка – 11 минут;

№6811 Харьков-Левада – Чугуев – 9 минут;

№6093 Здолбунов-Пассажирский – Львов-Главный – 8 минут;

№6854 Славутич – Чернигов – 8 минут.

Отдельно перевозчик сообщил о временных остановках движения по соображениям безопасности. В частности, на станции Вильнянск задержали поезд №6547 Синельниково-1 – Запорожье-2. Также сообщалось о задержке рейса №6809 Гребенка – Киев-Волынский на станции Переяславская.

На станции Попельня временно задерживался поезд №6206/6014 Козятин-1 – Киев-Пассажирский.

Источник: «Укрзализныця».

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