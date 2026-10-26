В ОП не подтвердили визит Зеленского в Брюссель из-за изменения планов США

Советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопросы журналистов, пока не подтвердил запланированную на 27–28 октября поездку президента Владимира Зеленского в Брюссель из-за изменения планов США.

Президент Владимир Зеленский в интервью от 25 октября заявил, что 27-28 октября в Брюсселе планируется его встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с представителями Евросоюза и США.

В то же время советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопросы журналистов пока не подтвердил поездку Зеленского в Брюссель из-за изменения планов США.

«Пока не подтверждаем из-за изменения планов американской стороны», — сказал он.

В Еврокомиссии на вопрос «ЕвроПравды» отметили, что не располагают дополнительной информацией о возможном визите украинского президента.

«Европейская комиссия продолжает участвовать в переговорах и совместных усилиях с союзниками и партнерами с целью достижения справедливого и прочного мира для Украины. На данный момент у нас нет дополнительной информации, которой мы могли бы поделиться», — добавили в Еврокомиссии.

А представитель НАТО пообещал «ЕвроПравде», что прокомментирует этот вопрос, если получит какую-либо информацию по нему.

Источник: «Европейская правда».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре должна состояться трехсторонняя встреча Украины, США и России — государства-агрессора. Ее целью должно стать возобновление приостановленного переговорного процесса между Украиной и Россией.

Специальный представитель президента США Стив Виткофф передал российскому диктатору Владимиру Путину документ с предложениями американской стороны по урегулированию войны в Украине.

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