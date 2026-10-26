В Закарпатском ТЦК оштрафовали незрячего массажиста

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали ситуацию, связанную с привлечением к административной ответственности незрячего переселенца из Херсонской области Артема Дубенко. Мужчина с марта обжалует штраф за нарушение правил воинского учета, тогда как в ТЦК подчеркивают, что данная процедура является обязательной для всех военнообязанных граждан Украины.

Артем Дубенко, который потерял зрение в двухлетнем возрасте и имеет инвалидность I группы, работает массажистом и бесплатно помогает с реабилитацией раненым военным. Мужчину доставили во второй отдел Ужгородского районного ТЦК и СП 20 марта.

«При мне были пенсионное удостоверение, военный билет, где указано, что я давно списан. Но это не помогло. В ТЦК мне вручили повестку и выписали штраф. Я пытался его отменить. Обратился на «горячую линию» Кабмина. Там сказали: зафиксировали, ждите, есть номер вашего обращения. Я ждал, а потом оказалось, что там уже двойной штраф — почти 40 тыс. грн», — рассказал Дубенко. По его словам, за полгода судебных тяжб он потратил более 30 тысяч гривен на адвоката, такси и другие сопутствующие расходы.

«Поскольку этот гражданин своевременно не встал на воинский учет, было возбуждено административное производство. Он не уплатил первый наложенный штраф в установленный срок и не обжаловал его. В случае неуплаты штрафа постановление подлежит принудительному исполнению с взысканием двойного размера штрафа и предусмотренных законом расходов», – отметили в ТЦК, добавив, что намерения мобилизовать мужчину не было, а в настоящее время центр комплектования не участвует в судебном деле оштрафованного.

Источники: Артем Дубенко, Закарпатский областной центр комплектования и социальной поддержки.

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