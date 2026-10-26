В Закарпатском ТЦК оштрафовали незрячего массажиста
В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали ситуацию, связанную с привлечением к административной ответственности незрячего переселенца из Херсонской области Артема Дубенко. Мужчина с марта обжалует штраф за нарушение правил воинского учета, тогда как в ТЦК подчеркивают, что данная процедура является обязательной для всех военнообязанных граждан Украины.
В Закарпатском областном центре комплектования и социальной поддержки сообщили, что сотрудники полиции и ТЦК действовали в рамках законодательства, оштрафовав незрячего переселенца из Херсонской области Артема Дубенко. В ведомстве подчеркнули, что процедура постановки на воинский учет является обязательной для всех военнообязанных граждан Украины, независимо от наличия оснований для освобождения.
«Поскольку этот гражданин своевременно не встал на воинский учет, было возбуждено административное производство. Он не уплатил первый наложенный штраф в установленный срок и не обжаловал его. В случае неуплаты штрафа постановление подлежит принудительному исполнению с взысканием двойного размера штрафа и предусмотренных законом расходов», — отметили в ТЦК, добавив, что намерения мобилизовать мужчину не было, а на данный момент центр комплектования не участвует в судебном деле оштрафованного.
Артем Дубенко, который потерял зрение в двухлетнем возрасте и имеет инвалидность I группы, работает массажистом и бесплатно помогает с реабилитацией раненым военным. Мужчину доставили во второй отдел Ужгородского районного ТЦК и СП 20 марта. «При мне были пенсионное удостоверение, военный билет, где указано, что я давно списан. Но это не помогло. В ТЦК мне вручили повестку и выписали штраф. Я пытался его отменить. Обратился на «горячую линию» Кабмина. Там сказали: зафиксировали, ждите, есть номер вашего обращения. Я ждал, а потом оказалось, что там уже двойной штраф — почти 40 тыс. грн», — рассказал Дубенко. По его словам, за полгода судебных тяжб он потратил более 30 тысяч гривен на адвоката, такси и другие сопутствующие расходы.
Источник: Закарпатский областной центр комплектования и социальной поддержки
Артем Дубенко, который потерял зрение в двухлетнем возрасте и имеет инвалидность I группы, работает массажистом и бесплатно помогает с реабилитацией раненым военным. Мужчину доставили во второй отдел Ужгородского районного ТЦК и СП 20 марта.
«При мне были пенсионное удостоверение, военный билет, где указано, что я давно списан. Но это не помогло. В ТЦК мне вручили повестку и выписали штраф. Я пытался его отменить. Обратился на «горячую линию» Кабмина. Там сказали: зафиксировали, ждите, есть номер вашего обращения. Я ждал, а потом оказалось, что там уже двойной штраф — почти 40 тыс. грн», — рассказал Дубенко. По его словам, за полгода судебных тяжб он потратил более 30 тысяч гривен на адвоката, такси и другие сопутствующие расходы.
«Поскольку этот гражданин своевременно не встал на воинский учет, было возбуждено административное производство. Он не уплатил первый наложенный штраф в установленный срок и не обжаловал его. В случае неуплаты штрафа постановление подлежит принудительному исполнению с взысканием двойного размера штрафа и предусмотренных законом расходов», – отметили в ТЦК, добавив, что намерения мобилизовать мужчину не было, а в настоящее время центр комплектования не участвует в судебном деле оштрафованного.
Источники: Артем Дубенко, Закарпатский областной центр комплектования и социальной поддержки.
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