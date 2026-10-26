У Закарпатському ТЦК оштрафували незрячого масажиста

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У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували ситуацію довкола притягнення до адміністративної відповідальності незрячого переселенця з Херсонщини Артема Дубенка. Чоловік із березня оскаржує штраф за порушення правил військового обліку, тоді як у ТЦК наголошують, що дана процедура є обов’язковою для всіх військовозобов’язаних громадян України.

Артем Дубенко, який втратив зір у дворічному віці та має інвалідність І групи, працює масажистом і безкоштовно допомагає з реабілітацією пораненим військовим. Чоловіка доставили до другого відділу Ужгородського районного ТЦК та СП 20 березня.

«При мені були пенсійне посвідчення, військовий квиток, де вказано, що я давно списаний. Але це не допомогло. У ТЦК мені вручили повістку та виписали штраф. Його я намагався скасувати. Звернувся на “гарячу лінію” Кабміну. Там сказали: зафіксували, чекайте, є номер вашого звернення. Я чекав, а потім виявилося, що там вже подвійний штраф – майже 40 тис. грн», – розповів Дубенко. За його словами, за пів року судової тяганини він витратив понад 30 тисяч гривень на адвоката, таксі та інші супутні видатки.

«Оскільки цей громадянин вчасно не став на військовий облік, було відкрито адміністративне провадження. Він не сплатив перший накладений штраф у встановлений термін і не оскаржив його. У разі несплати штрафу постанова підлягає примусовому виконанню, із стягненням подвійного розміру штрафу та передбачених законом витрат», – зазначили в ТЦК, додавши, що наміру мобілізовувати чоловіка не мали, а наразі центр комплектування не бере участі в судовій справі оштрафованого.

Джерела: Артем Дубенко, Закарпатський обласний центр комплектування та соціальної підтримки.

Раніше на Закарпатті силою затримали поліцейського-ветерана. Чоловік раніше заступився за ветерана АТО в конфлікті з військкоматом.

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заперечили інформацію про нібито проведення обшуків у їхніх підрозділах. Повідомлення, які поширюються у мережі, назвали такими, що не відповідають дійсності.

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