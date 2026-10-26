СБУ порушила нову справу проти гауляйтера Херсонщини Сальдо

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Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру очільнику окупаційної адміністрації рф на лівобережжі Херсонщини Володимиру Сальдо та двом його спільникам за незаконне переміщення українських дітей із тимчасово окупованого Херсона до Криму.

За даними розслідування, 7 жовтня 2022 року фігуранти організували вивезення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до так званих «санаторіїв» на окупованому півострові. Дітей автобусами доправили до річкового порту, переправили катерами на лівобережжя Херсонщини, а звідти транспортували до Криму. До злочину сальдо залучив заступника директора ліцею Віктора Логінова, який вносив фіктивні дані до документації для приховування вивезення, та викладача Миколу Долженка, який супроводжував дітей протягом усього маршруту.

Служба безпеки України наголошує, що такі дії є прямим порушенням статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переміщення осіб із захищеним статусом з окупованої території. сальдо, Логінову та Долженку заочно повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають заходи для притягнення фігурантів до відповідальності.

Джерело: Служба безпеки України.

У січні 2026 Служба безпеки України оголосила ще одну підозру Володимиру Сальдо, так званому «главі» окупаційної адміністрації Херсонщини, зокрема за створення окупаційного батальйону.

Український суд виніс вирок колишньому мерові Херсона Володимиру Сальдо — 15 років ув'язнення за організацію фальшивого референдуму про приєднання Херсонщини до росії. Крім позбавлення волі, засуджений втратить усе особисте майно та не зможе займати керівні посади протягом 15 років.

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