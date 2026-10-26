Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Biuro Prokuratora Generalnego postawiły zaocznie zarzuty szefowi administracji okupacyjnej RF na lewym brzegu obwodu chersońskiego, Władimirowi Saldo, oraz dwóm jego wspólnikom w związku z nielegalnym przewożeniem ukraińskich dzieci z tymczasowo okupowanego Chersoniu do Krymu.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, 7 października 2022 r. podejrzani zorganizowali wywóz uczniów Chersońskiego Zawodowego Liceum Stoczniowego do tak zwanych „sanatoriów” na okupowanym półwyspie. Dzieci przewieziono autobusami do portu rzecznego, przetransportowano łodziami na lewy brzeg obwodu chersońskiego, a stamtąd przewieziono na Krym. Do popełnienia przestępstwa Saldo wciągnął zastępcę dyrektora liceum Wiktora Loginowa, który wprowadzał fikcyjne dane do dokumentacji w celu ukrycia wywozu, oraz nauczyciela Mykołę Dolżenka, który towarzyszył dzieciom przez całą trasę.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podkreśla, że takie działania stanowią bezpośrednie naruszenie art. 49 Konwencji o ochronie ludności cywilnej w czasie wojny, który zakazuje przymusowego przemieszczania osób o statusie chronionym z terytorium okupowanego. Saldo, Loginow i Dolżenk zostali zaocznie powiadomieni o podejrzeniu popełnienia zbrodni wojennych w ramach wcześniejszego zmowy grupy osób. Obecnie trwają działania mające na celu pociągnięcie oskarżonych do odpowiedzialności.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

W styczniu 2026 r. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosiła kolejne zarzuty wobec Władimira Saldo, tzw. „szefa” administracji okupacyjnej obwodu chersońskiego, w szczególności za utworzenie batalionu okupacyjnego.

Ukraiński sąd skazał byłego burmistrza Chersoniu Władimira Saldo na 15 lat pozbawienia wolności za zorganizowanie fałszywego referendum w sprawie przyłączenia obwodu chersońskiego do Rosji. Oprócz kary pozbawienia wolności skazany straci cały swój majątek osobisty i przez 15 lat nie będzie mógł piastować stanowisk kierowniczych.

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