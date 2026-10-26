СБУ возбудила новое дело против гауляйтера Херсонской области Сальдо

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно предъявили подозрение главе оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимиру Сальдо и двум его сообщникам в незаконном перемещении украинских детей из временно оккупированного Херсона в Крыма.

По данным расследования, 7 октября 2022 года фигуранты организовали вывоз учащихся Херсонского профессионального судостроительного лицея в так называемые «санатории» на оккупированном полуострове. Детей на автобусах доставили в речной порт, переправили на катерах на левобережье Херсонской области, а оттуда транспортировали в Крым. К преступлению Сальдо привлек заместителя директора лицея Виктора Логинова, который вносил фиктивные данные в документацию для сокрытия вывоза, и преподавателя Николая Долженко, сопровождавшего детей на протяжении всего маршрута.

Служба безопасности Украины подчеркивает, что такие действия являются прямым нарушением статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает принудительное перемещение лиц с защищенным статусом с оккупированной территории. Сальдо, Логинову и Долженко заочно сообщено о подозрении в совершении военных преступлений по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время продолжаются мероприятия по привлечению фигурантов к ответственности.

Источник: Служба безопасности Украины.

В январе 2026 года Служба безопасности Украины объявила ещё одно подозрение Владимиру Сальдо, так называемому «главе» оккупационной администрации Херсонской области, в частности за создание оккупационного батальона.

Украинский суд вынес приговор бывшему мэру Херсона Владимиру Сальдо — 15 лет лишения свободы за организацию фальшивого референдума о присоединении Херсонской области к России. Помимо лишения свободы, осуждённый лишится всего личного имущества и не сможет занимать руководящие должности в течение 15 лет.

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