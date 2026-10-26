乌克兰安全局和总检察长办公室已对俄罗斯在赫尔松州左岸的占领行政当局负责人弗拉基米尔·萨尔多及其两名同伙，以涉嫌将乌克兰儿童从临时被占领的赫尔松非法转移至 克里米亚。

据调查显示，2022年10月7日，涉案人员组织将赫尔松专业造船中学的学生运往被占领半岛上的所谓“疗养院”。 这些儿童先被大巴送至河港，再乘快艇渡至赫尔松州左岸，随后被转运至克里米亚。 萨尔多还拉拢了该中学副校长维克多·洛吉诺夫参与犯罪，后者在文件中填写虚假信息以掩盖此次转移行为；同时还拉拢了教师尼古拉·多尔仁科，他在整个行程中陪同学生。

乌克兰安全局强调，此类行为直接违反了《关于战时保护平民公约》第49条，该条款禁止将享有受保护地位的人员从被占领土上强制转移。 萨尔多、洛吉诺夫和多尔仁科已被缺席通知，涉嫌由多人预谋实施战争罪。目前，正在采取措施追究相关人员的法律责任。

来源：乌克兰安全局。

2026年1月，乌克兰安全局对所谓的赫尔松州“占领行政当局负责人”弗拉基米尔·萨尔多提出了另一项指控，特别是指控其组建了占领营。

乌克兰法院对赫尔松前市长弗拉基米尔·萨尔多作出判决——因组织关于赫尔松州并入俄罗斯的虚假公投，判处其15年有期徒刑。 除监禁外，被告还将被没收全部个人财产，并在15年内不得担任领导职务。

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