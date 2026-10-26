喀尔巴阡州地区征兵与社会支持中心就赫尔松州盲人流离失所者阿尔捷姆·杜本科被追究行政责任一事发表了评论。 该男子自3月起一直对因违反兵役登记规定而被处以的罚款提出申诉，而征兵中心则强调，该程序对所有乌克兰应征公民而言都是强制性的。

阿尔捷姆·杜本科两岁时失明，属于一级残疾人，目前从事按摩师工作，并免费帮助受伤军人进行康复治疗。3月20日，他被送至乌日霍罗德区征兵与社会支持中心第二科。

“我随身携带了养老金证和军人证，上面明确注明我早已退役。但这并没有帮上忙。 在交通警察局，他们向我送达了传票并开具了罚单。我试图撤销这笔罚款，于是致电了内阁的‘热线’。对方表示：‘已登记，请等待，您的申诉编号已生成。’ 我一直在等，结果发现罚款竟然翻倍了——几乎达到了4万格里夫纳，”杜本科说道。据他介绍，在长达半年的诉讼过程中，他为律师费、出租车费及其他相关开支花费了超过3万格里夫纳。

“由于该公民未按时办理兵役登记，因此启动了行政程序。他既未在规定期限内缴纳首笔罚款，也未对此提出异议。 若未缴纳罚款，该裁决将予以强制执行，并处以双倍罚款及法律规定的费用”，征兵中心指出，并补充道，他们原本并无意征召该男子入伍， 目前征兵中心并未参与该被罚款人员的诉讼案件。

消息来源：阿尔捷姆·杜本科，喀尔巴阡州征兵与社会支持中心。

此前，扎卡尔帕蒂地区曾强行拘留一名退伍警察。该男子此前曾在与征兵办公室的冲突中为一名反恐行动（ATO）退伍军人出头。

扎卡尔帕蒂州地区征兵与社会支持中心否认了关于其下属单位据称遭到搜查的消息。该中心称，网络上流传的相关消息与事实不符。

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