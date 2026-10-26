Сибига иронично отреагировал на идею назначить Орбана генеральным секретарем ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал идею выдвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

«Убежден, что Виктор Орбан на посту генерального секретаря ООН непременно применил бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС», — написал Сибига в соцсети X.

Он также пошутил, что Украина может поделиться с остальным миром «замечательным опытом, как вовремя выводить его на кофе».

Источник: Андрей Сибига

Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассмотреть возможность баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

Дочь Виктора Орбана Рахель Орбан вместе с мужем Иштваном Тиборцем и детьми переехала из Венгрии в Лондон.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в завуалированных призывах к вооруженному восстанию и насильственной смене конституционного строя.

Читай нас в