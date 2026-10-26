Sybiga zareagował ironicznie na pomysł mianowania Orbána sekretarzem generalnym ONZ

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skomentował pomysł wystawienia byłego premiera Węgier Viktora Orbána na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

„Jestem przekonany, że Viktor Orbán na stanowisku sekretarza generalnego ONZ z pewnością wykorzystałby swoje mistrzowskie umiejętności stosowania weta i szantażu, które doskonalił przez lata, blokując kluczowe decyzje UE” – napisał Sybiga w serwisie społecznościowym X.

Żartował również, że Ukraina może podzielić się z resztą świata „wspaniałym doświadczeniem, jak w odpowiednim momencie zaprosić go na kawę”.

Źródło: Andrij Sybiga

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zaproponowała byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi rozważenie możliwości kandydowania na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Córka Viktora Orbána, Rachel Orbán, wraz z mężem Istvánem Tiborcem i dziećmi przeniosła się z Węgier do Londynu.

Premier Węgier Péter Magyar publicznie oskarżył swojego poprzednika, Viktora Orbána, o ukryte nawoływania do zbrojnego powstania i siłowej zmiany porządku konstytucyjnego.

Czytaj nas na