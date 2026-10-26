Doradca prezydenta Dmytro Lytwyn, odpowiadając na pytania dziennikarzy, nie potwierdził na razie planowanej na 27–28 października podróży prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Brukseli ze względu na zmianę planów ze strony USA.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie z 25 października oświadczył, że na 27–28 października w Brukseli planowane jest jego spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, a także z przedstawicielami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Jednocześnie doradca prezydenta Dmytro Litwin, odpowiadając na pytania dziennikarzy, nie potwierdził na razie wizyty Zełenskiego w Brukseli ze względu na zmianę planów ze strony USA.

„Na razie nie potwierdzamy tego ze względu na zmianę planów strony amerykańskiej” – powiedział.

W Komisji Europejskiej, odpowiadając na pytanie „EuroPravdy”, zaznaczono, że nie ma dodatkowych informacji dotyczących potencjalnej wizyty prezydenta Ukrainy.

„Komisja Europejska nadal uczestniczy w negocjacjach i wspólnych działaniach z sojusznikami i partnerami w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy. Obecnie nie dysponujemy żadnymi dodatkowymi informacjami, którymi moglibyśmy się podzielić” – dodano w Komisji Europejskiej.

Z kolei przedstawiciel NATO obiecał serwisowi „EuroPravda”, że skomentuje tę kwestię, jeśli otrzyma jakiekolwiek informacje na ten temat.

Źródło: „Europejska Prawda”.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż w listopadzie ma się odbyć trójstronne spotkanie Ukrainy, USA i Rosji – państwa-agresora. Jego celem ma być wznowienie zawieszonego procesu negocjacyjnego między Ukrainą a Rosją.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff przekazał rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi dokument zawierający propozycje strony amerykańskiej dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.

Czytaj nas na