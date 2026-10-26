W Ukrainie przez cały tydzień będzie ciepło, a w niektórych regionach pojawią się opady deszczu

W Ukrainie w tygodniu od 26 października do 1 listopada spodziewana jest ciepła pogoda z wysoką wilgotnością i niewielkimi wahaniami ciśnienia atmosferycznego. Najwyższe temperatury prognozowane są na południu kraju, natomiast najchłodniej będzie w regionie Karpat oraz miejscami na północy.

„W nocy z 27 na 28 października na pogodę w zachodnich obwodach będzie miał wpływ również front atmosferyczny, który nadciągnął z zachodu. Utrzyma się ciepła jak na tę porę roku pogoda z wysoką wilgotnością powietrza i niewielkimi wahaniami ciśnienia.

Dlatego jutro na zachodzie i południowym zachodzie Ukrainy, a w środę i czwartek w części południowej wystąpią opady deszczu, natomiast na pozostałym terytorium nie przewiduje się znaczących opadów” — poinformowała synoptyczka Ukrajskiego Centrum Hydrometeorologicznego Oksana Sklyar. Według niej w dniach 27–29 października temperatura w nocy wyniesie 3–8 stopni powyżej zera, a w ciągu dnia osiągnie 10–15 stopni (na południu — do 18 stopni). W piątek spodziewany jest niewielki spadek temperatury w ciągu dnia do 8–13 stopni. Wiatr będzie przeważnie północno-wschodni o prędkości 5–10 m/s, jednak na wschodzie i południowym wschodzie możliwe są porywy do 15–20 m/s.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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