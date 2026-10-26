В Украине на протяжении недели будет тепло, в отдельных регионах ожидаются дожди

В Украине в течение недели с 26 октября по 1 ноября ожидается теплая погода с высокой влажностью и незначительными колебаниями атмосферного давления. Самые высокие температуры прогнозируются на юге страны, тогда как прохладнее всего будет в Карпатском регионе и местами на севере.

«27 октября ночью на погоду в западных областях будет влиять также атмосферный фронт, пришедший с запада. Сохраняется теплая для этого времени года погода с высокой влажностью воздуха и незначительными колебаниями давления.

Поэтому завтра на западе и юго-западе Украины, а также в среду и четверг в южной части у нас будут дожди, а на остальной территории — без существенных осадков», — сообщила синоптик Укргидрометцентра Оксана Скляр. По её словам, 27–29 октября ночная температура составит 3–8 градусов тепла, а дневная достигнет 10–15 градусов (на юге — до 18 градусов). В пятницу ожидается незначительное понижение дневной температуры до 8–13 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5–10 м/с, однако на востоке и юго-востоке возможны порывы до 15–20 м/с.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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