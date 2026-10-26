В Україні протягом тижня буде тепло з дощами в окремих регіонах

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В Україні протягом тижня 26 жовтня - 1 листопада очікується тепла погода з високою вологістю та незначними коливаннями атмосферного тиску. Найвищі температурні показники прогнозуються на півдні країни, тоді як найпрохолодніше буде в Карпатському регіоні та місцями на півночі.

«27 жовтня вночі на погоду західних областей впливатиме також атмосферний фронт, який надійшов із заходу. Утримується тепла як для цієї пори року погода з високою вологістю повітря та незначним коливанням тиску.

Тому завтра на заході і південному заході України у середу та у четвер у південній частині у нас дощі, а на решті території - без істотних опадів», — повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Оксана Скляр. За її словами, 27–29 жовтня нічна температура становитиме 3–8 градусів тепла, а денна сягатиме 10–15 градусів (на півдні — до 18 градусів). У п’ятницю очікується незначне зниження денної температури до 8–13 градусів. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с, однак на сході та південному сході можливі пориви до 15–20 м/с.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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