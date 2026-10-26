Zelenski zatwierdził decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie utworzenia obrony pierścieniowej miast

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety nr 1066/2026 i nr 1067/2026, którymi wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie rozbudowy pasa umocnień inżynieryjnych w celu zapewnienia obrony obwodowej miast oraz aktualizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego państwa.

Zgodnie z dekretem nr 1067/2026 wprowadzono w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony z dnia 25 września „W sprawie działań związanych z rozbudową pasa umocnień inżynieryjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obrony miast oraz mechanizmów ich realizacji (obrona obwodowa miast)”, a konkretne działania oraz załącznik do niego opatrzone są adnotacją „Do użytku służbowego”.

Ponadto dekret nr 1066/2026 przewiduje aktualizację Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, przyjętej jeszcze we wrześniu 2020 roku, przed rozpoczęciem pełnej inwazji rosyjskiej. Kontrola nad realizacją obu decyzji została powierzona sekretarzowi Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a dekrety weszły w życie z dniem ich opublikowania.

Źródło: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rada Ministrów Ukrainy przeznaczyła dodatkowe ponad 200 mln hrywien na budowę wojskowych obiektów inżynieryjno-technicznych i fortyfikacyjnych na kierunku zaporoskim. Przypomnijmy, że w okolicach Zaporoża aktywnie buduje się fortyfikacje na wypadek ewentualnej ofensywy wojsk rosyjskich, jednak niektórzy dowódcy uważają, że Rosja nie jest obecnie gotowa do zakrojonej na szeroką skalę ofensywy na tym kierunku.

Rząd podjął decyzję o przekazaniu Obwodowej Administracji Państwowej w Charkowie kwoty 102 mln 236 tys. 427 hrywien na wydatki obronne.

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