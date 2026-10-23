本周末乌克兰气温将回升至+17°，但部分地区将有降雨

本周末（10月24日至25日），乌克兰白天气温预计在+12°至+17°之间。部分地区预计将有降雨，该国西部地区夜间和清晨局部地区可能出现雾。

10月24日（周六），利沃夫州、赫梅利尼茨基州、日托米尔州、文尼察州和敖德萨州预计将出现中度降水。夜间，基辅州、赫尔松州和克里米亚部分地区也可能出现小雨。 乌克兰其余地区预计无降水。

风向东南风、东风，风速5-10米/秒。 夜间气温为8-13°，西部地区为2-7°，喀尔巴阡山高海拔地区约为0°。白天全乌克兰预计气温为12-17°。

基辅地区10月24日夜间预计有小雨，白天无降水。夜间气温为10-12°，白天约为15°。

10月25日（周日），利沃夫、赫梅利尼茨基、日托米尔、文尼察和敖德萨等地区预计将有降雨，乌克兰其余地区无降水。西部地区夜间和清晨局部地区有雾。

风向以东南风为主，风速5-10米/秒。夜间气温为8-13°，西部地区为2-7°，白天为12-17°。

10月25日，基辅预计无降水。夜间气温为10-12°，白天约为15°。

“根据基辅鲍里斯·斯雷兹涅夫斯基中央地球物理观测站的数据，10月24日白天的最高气温出现在1989年，为22.8°， 夜间最低气温为-5.0°，出现在1920年”，乌克兰水文气象中心周五发布的公告中指出。

乌克兰水文气象中心报道了这一消息。

气象学家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值。

10月24日基辅天气：预计有雨，天空多云。

10月23日，来自西欧的天气锋面将给乌克兰大部分地区带来降雨，同时气温将维持在10月底的高位。

11月，乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，当月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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