国有企业“乌克兰森林”被责令在扎卡尔帕蒂亚州三个地区划定约2135公顷原始森林和准原始森林的边界。法院根据检察院的起诉作出了相关裁决。

这些自然区域具有特殊价值，需要得到妥善保护。然而，其边界至今尚未在所有区域内直接标注于实地。

据总检察长办公室消息，喀尔巴阡地区检察官一年多来多次向法院提起诉讼，要求责令“乌克兰森林”国有企业（由其下属“喀尔巴阡森林办公室”代表）在实地划定这些区域的边界。

一审法院已就位于蒂亚奇夫、乌日戈罗德和胡斯特地区约2135公顷原始森林的诉讼请求作出了支持判决。

目前，一审和二审法院已确认的关于以下自然区域的判决正在执行中：

“图尔巴特斯基林场”——136.8公顷；

“洛普赫夫斯基林场原始林和准原始林”——100公顷；

“图里茨基林场原始林和准原始林”——643.9公顷。

在这些地块上，必须直接在实地明确划定自然保护区的边界。

与此同时，根据被告提出的上诉，扎卡尔帕特亚地区行政法院正在复审其此前作出的裁决——该裁决曾支持了检察院针对另外三处区域提出的类似诉讼：

“普莱斯克林区”——161.7公顷；

“内雷斯尼茨基林场”——128.7公顷；

“比斯特里茨基林场准原始林”——98.6公顷。

总检察长办公室表示，还有其他区域，法院已责令国有企业“乌克兰森林”妥善办理保护区登记手续，并在实地划定边界。

其中包括：

国家级的植物保护 区“斯特兰祖尔、扎德尼亚和凯德林自然保护区”——510公顷；

“佩雷钦斯基林业局准原始林”——35公顷；

“柳扬斯基林区的原始森林和准原始森林”——98.6公顷。

上述决定目前正待正式生效。

实地划定边界有助于明确界定具有特殊自然保护地位的区域，并保护其免受经济活动的干扰。这将有助于保护喀尔巴阡山脉中未经人类干预而形成的独特自然生态区。

10月初，国家调查局的工作人员在“绿色盾牌”特别行动中，向“乌克兰森林”国有企业下属某分支机构以及列夫尼和沃伦两省的林业局12名官员送达了涉嫌犯罪通知书。

据国家调查局消息，国有企业“乌克兰森林”因以亏损价格出售木材，损失了685.1万格里夫纳。 据该局称，2024年12月至2025年1月期间，相关官员组织向两家出口企业非法出售了大量未加工木材。

undefined

乌克兰总检察长办公室通报了这一情况。

此前，在蒂亚奇夫地区，“乌克兰森林”国有企业已向乌格利亚ンス卡社区预算赔偿了超过120万格里夫纳的损失，这些损失是因非法砍伐树木对环境造成的。 在两级法院确认检方诉求合理后，根据检方提起的诉讼，相关款项已被追缴。

需要指出的是，在苏姆州，该地区某林业局负责人将面临审判，他被指控以低于市场价的价格出售木材。据调查显示，此类行为导致当地社区损失超过910万格里夫纳。

在沃伦州，基韦尔采森林管理局的一名护林员被查出涉嫌组织非法砍伐162棵树木。据调查显示，给国家造成的损失超过650万格里夫纳。

关注我们在