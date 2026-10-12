На Сумщині судитимуть директора лісгоспу, через дії якого громада втратила понад ₴9 млн

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На Сумщині судитимуть керівника одного з лісгоспів області, якого обвинувачують у продажу деревини за заниженими цінами. За даними слідства, через такі дії територіальна громада недоотримала понад 9,1 млн грн.

Сумська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовця, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, чоловіка призначили директором лісгоспу в січні 2021 року. У 2022 році він почав продавати деревину поза ліцензованими товарними біржами за цінами, нижчими за ринкові, порушуючи відповідну постанову уряду.

Щоб створити видимість дотримання законодавства, посадовець залучив як посередника для проведення аукціонів товариство, яке не мало ліцензії на організацію продажу деревини. За версією слідства, директор достовірно знав про відсутність необхідного дозволу, однак використовував таку схему, щоб реалізовувати ліс заздалегідь визначеним суб’єктам господарювання.

Йдеться про продаж різних порід деревини, зокрема сосни, вільхи та берези.

У прокуратурі зазначають, що внаслідок реалізації деревини за суттєво заниженими цінами протягом 2022–2023 років територіальна громада недоотримала 9 млн 198 тис. грн. Для відшкодування завданих збитків прокуратура заявила цивільний позов.

Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У разі доведення вини чоловікові загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування завершило слідче управління ГУНП у Сумській області у взаємодії з УСБУ в Сумській області. Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована екологічна прокуратура Сумської обласної прокуратури.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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