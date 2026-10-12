В Сумской области предстанет перед судом директор лесхоза, из-за действий которого община понесла убытки на сумму более ₴9 млн

В Сумской области предстанет перед судом руководитель одного из лесхозов области, которого обвиняют в продаже древесины по заниженным ценам. По данным следствия, из-за таких действий территориальная община недополучила более 9,1 млн грн.

Сумская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, мужчину назначили директором лесхоза в январе 2021 года. В 2022 году он начал продавать древесину вне лицензированных товарных бирж по ценам ниже рыночных, нарушая соответствующее постановление правительства.

Чтобы создать видимость соблюдения законодательства, должностное лицо привлекло в качестве посредника для проведения аукционов компанию, не имевшую лицензии на организацию продажи древесины. По версии следствия, директор достоверно знал об отсутствии необходимого разрешения, однако использовал такую схему, чтобы реализовывать лес заранее определенным субъектам хозяйствования.

Речь идет о продаже различных пород древесины, в частности сосны, ольхи и березы.

В прокуратуре отмечают, что в результате реализации древесины по существенно заниженным ценам в течение 2022–2023 годов территориальная община недополучила 9 млн 198 тыс. грн. Для возмещения причиненного ущерба прокуратура подала гражданский иск.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

В случае доказательства вины мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование завершило следственное управление ГУНП в Сумской области во взаимодействии с УСБУ в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляла Специализированная экологическая прокуратура Сумской областной прокуратуры.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не будет установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

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