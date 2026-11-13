Сколько будут стоить елки в Украине в этом году и когда их начнут продавать

Государственное предприятие «Леса Украины» планирует заготовить более 75 тысяч елок, сосен и пихт к зимним праздникам. Часть деревьев вырастили на специальных плантациях, остальные получат в ходе лесоухода. Когда именно начнут продавать новогодние деревья и сколько они будут стоить, пока неизвестно — эти вопросы еще согласовываются.

В этом году филиалы ГП «Леса Украины» планируют заготовить более 75 тысяч новогодних деревьев. Из них около 51 тысячи выращены на специальных плантациях, которые создаются именно для выращивания елок и других хвойных деревьев к праздникам. Еще 24 тысячи деревьев будут получены в ходе лесопосадочных рубок. Такие работы проводятся для того, чтобы удалять часть деревьев и создавать лучшие условия для роста остальных.

Если спрос будет выше, предприятие сможет увеличить объемы заготовки. В целом законодательно установленные лимиты позволяют заготовить на специальных плантациях более 311 тысяч новогодних деревьев.

Для учета и маркировки подготовленной продукции на складах филиалов уже имеется более 157 тысяч бирок и самоклеящихся этикеток. Они нужны для того, чтобы покупатели могли проверить происхождение дерева и убедиться, что оно заготовлено легально.

Когда начнут продавать елки и сколько они будут стоить

Точную дату начала продажи новогодних деревьев ГП «Леса Украины» пока не объявило. Предприятие еще согласовывает с филиалами, когда откроются торговые точки, где именно они будут работать и какие деревья будут доступны покупателям. Также определяются каналы сбыта и ассортимент. То есть окончательный перечень мест, где можно будет приобрести елку, сосну или пихту, еще формируется.

Цены тоже пока не утвердили. Стоимость будет зависеть от нескольких факторов: породы дерева, его высоты, региона и способа продажи. Поэтому цена на одинаковые по размеру деревья может отличаться в зависимости от места покупки.

В ГП «Леса Украины» обещают обнародовать официальную информацию после того, как соберут все данные от филиалов. Тогда покупатели смогут узнать, когда начнется продажа, по каким адресам будут работать торговые точки и сколько будут стоить новогодние деревья.

Как проверить, легально ли заготовили елку

При покупке новогодней елки стоит обратить внимание на специальную бирку или самоклеящуюся этикетку. По её номеру можно проверить, чи находится дерево в официальном учёте и откуда оно происходит. Для этого нужно воспользоваться онлайн-сервисом «Проверка новогодних елок». В соответствующем разделе следует ввести номер, указанный на бирке или этикетке, а затем сверить информацию на экране с елкой, которую вы собираетесь приобрести.

Это поможет убедиться, что новогодняя елка имеет легальное происхождение. Если информация в сервисе не совпадает с маркировкой на елке или проверка не дает результата, стоит попросить продавца объяснить происхождение товара.

В то же время такая проверка не подтверждает наличие экологических сертификатов FSC или PEFC. Сервис показывает данные о происхождении дерева по учету, а информацию о сертификации нужно отдельно уточнять у продавца в отношении конкретного дерева или партии продукции. Об этом сообщило ГП «Леса Украины».

Для главной елки Киева разработали новую рождественскую концепцию под названием «Свет внутри». Ее уже предложили на рассмотрение городской администрации. Результат рассмотрения инициативы ожидают в течение 10–15 дней. После этого станет известно, воплотят ли предложенную концепцию при оформлении главной елки столицы.

В городе Шептицкий Львовской области 2 ноября начались работы по монтажу главной новогодней елки на Вичевой площади. Таким образом, Шептицкий стал первым городом в Украине, который приступил к подготовке к рождественско-новогодним праздникам в этом сезоне.

Читай нас в