На горе Пип-Иван бушует сильная буря, туристов призывают не выходить в горы

На горе Пип Иван в Ивано-Франковской области бушует сильный шторм. В связи с опасными погодными условиями горные спасатели настоятельно рекомендуют туристам воздержаться от походов в высокогорье.

«Сильный шторм! Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении горных спасателей.

По их информации, по состоянию на 11:30 скорость ветра на горе Пип Иван составляла 26–28 м/с, а порывы достигали 34 м/с. Такие погодные условия представляют серьезную опасность для людей, находящихся в горах.

Пип Иван, которую также называют Попиван, Пип Иван Черногорский или Черная Гора, – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат. Ее высота составляет 2028,5 метра.

Спасатели призывают туристов не рисковать и отложить поездки в высокогорье до улучшения погодных условий.

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

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