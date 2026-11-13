Na szczycie Pip Ivan szaleje silna burza, turystów wzywa się, by nie wybierali się w góry

Na górze Pip Ivan w obwodzie iwano-frankowskim szaleje silna burza. Ze względu na niebezpieczne warunki pogodowe ratownicy górscy stanowczo zalecają turystom powstrzymanie się od wypraw w wysokie góry.

„Silna burza! Dlatego ratownicy zdecydowanie zalecają powstrzymanie się od wychodzenia w wysokie góry do czasu poprawy warunków pogodowych” – czytamy w komunikacie ratowników górskich.

Według ich informacji, o godz. 11:30 prędkość wiatru na szczycie Pip Ivan wynosiła 26–28 m/s, a porywy sięgały 34 m/s. Takie warunki pogodowe stanowią poważne zagrożenie dla osób przebywających w górach.

Pip Ivan, zwany również Popivan, Pip Ivan Czarnohorski lub Czarna Góra, to jeden z najwyższych szczytów ukraińskich Karpat. Jego wysokość wynosi 2028,5 metra.

Ratownicy apelują do turystów, aby nie ryzykowali i odłożyli wyprawy w góry do czasu poprawy warunków pogodowych.

Informację tę przekazali ratownicy górscy z regionu Przykarpacia na Facebooku.

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