Генерала СБУ Сергея Дуку сегодня выпустят из СИЗО около 16:00

Генерала СБУ Сергея Дуку, фигурирующего в деле «Карфаген» и в настоящее время находящегося под стражей, сегодня должны освободить из СИЗО. По информации источников, это произойдет около 16:00.

Ожидается, что Дуку освободят около 16 часов.

Сегодня стало известно, что за генерала СБУ внесли всю сумму залога в размере 65 млн грн.

Ранее адвокат Сухов в комментарии Цензор.НЕТ рассказал, что защита обжалует решение следственного судьи ВАКС о мере пресечения.

Также апелляцию подала и сторона обвинения.

Как известно, после выхода из СИЗО Дука должен выполнять следующие процессуальные обязательства:



Воздерживаться от общения с рядом лиц: главой СБУ Александром Покладом, руководителем Нацполиции Максимом Цуцкиридзе, сотрудником Департамента защиты национальной государственности СБУ Александром Ковальчуком, главой Одесской городской администрации Сергеем Лысаком;

Сдать паспорта для выезда за границу;

Носить электронный браслет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

ВАКС назначил залог в размере 65 млн гривен бывшему руководителю департамента СБУ.

Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, известный в деле под прозвищем «Аким», заявил, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры затягивают судебный процесс.

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