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Generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Serhij Duka zostanie dziś zwolniony z aresztu śledczego około godziny 16:00

UA NEWS 13 listopada 2026 14:20
Generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Serhij Duka zostanie dziś zwolniony z aresztu śledczego około godziny 16:00

Generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka, który jest oskarżony w sprawie „Kartagina” i obecnie przebywa w areszcie, ma zostać dzisiaj zwolniony z aresztu śledczego. Według informacji ze źródeł ma to nastąpić około godziny 16:00.

Oczekuje się, że Duku zostanie zwolniony około godziny 16.

Dzisiaj okazało się, że za generała SBU wpłacono całą kwotę kaucji w wysokości 65 mln hrywien. 

Wcześniej adwokat Suchow w komentarzu dla Censor.NET poinformował, że obrona zaskarża postanowienie sędziego śledczego WAKS w sprawie środka zabezpieczającego.

Odwołanie złożyła również strona oskarżenia.

Jak wiadomo, po opuszczeniu aresztu śledczego Duka ma obowiązek przestrzegać następujących warunków procesowych:
 

  • Powstrzymać się od kontaktów z szeregiem osób: szefem SBU Aleksandrem Pokładem, szefem Policji Narodowej Maksymem Tsutsikiridze, pracownikiem Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej SBU Aleksandrem Kowalczukiem, szefem administracji miejskiej w Odessie Siergiejem Lysakiem;

  • Złożyć paszporty uprawniające do wyjazdu za granicę;

  • Noszenie elektronicznej bransoletki. 

Informację tę podaje serwis Censor.NET, powołując się na źródła. 

WAKS wyznaczył kaucję w wysokości 65 mln hrywien dla byłego szefa departamentu SBU.

Były pierwszy zastępca szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergiej Duka, znany w tej sprawie pod pseudonimem „Akim”, oświadczył, że prokuratorzy Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej przeciągają proces sądowy.

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