Generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Serhij Duka zostanie dziś zwolniony z aresztu śledczego około godziny 16:00
Generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka, który jest oskarżony w sprawie „Kartagina” i obecnie przebywa w areszcie, ma zostać dzisiaj zwolniony z aresztu śledczego. Według informacji ze źródeł ma to nastąpić około godziny 16:00.
Oczekuje się, że Duku zostanie zwolniony około godziny 16.
Dzisiaj okazało się, że za generała SBU wpłacono całą kwotę kaucji w wysokości 65 mln hrywien.
Wcześniej adwokat Suchow w komentarzu dla Censor.NET poinformował, że obrona zaskarża postanowienie sędziego śledczego WAKS w sprawie środka zabezpieczającego.
Odwołanie złożyła również strona oskarżenia.
Jak wiadomo, po opuszczeniu aresztu śledczego Duka ma obowiązek przestrzegać następujących warunków procesowych:
Powstrzymać się od kontaktów z szeregiem osób: szefem SBU Aleksandrem Pokładem, szefem Policji Narodowej Maksymem Tsutsikiridze, pracownikiem Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej SBU Aleksandrem Kowalczukiem, szefem administracji miejskiej w Odessie Siergiejem Lysakiem;
Złożyć paszporty uprawniające do wyjazdu za granicę;
Noszenie elektronicznej bransoletki.
Informację tę podaje serwis Censor.NET, powołując się na źródła.
WAKS wyznaczył kaucję w wysokości 65 mln hrywien dla byłego szefa departamentu SBU.
Były pierwszy zastępca szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergiej Duka, znany w tej sprawie pod pseudonimem „Akim”, oświadczył, że prokuratorzy Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej przeciągają proces sądowy.